Женская сборная Украины по теннису победила Японию и вышла в квалификационный раунд элитной группы Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федераций). Украинские теннисистки получили все четыре победы, еще один матч был отменен. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины. Матчи проходили в течение двух дней в Черноморскую: Первый день, 16 апреля Элина Свитолина — чихирем Мурамацу — 6: 3, 6: 2; Марта Костюк — Юки Найто — 6: 3, 6: 3. Второй день, 17 апреля Элина Свитолина — Юки Найто — 6: 2, 4: 6, 7: 6 (7: 3); Надежда Киченок / Людмила Киченок — Сихотэ Акита / Химары Сато — 6: 2, 7: 6 (7: 2). Поединок между Мартой Костюк и Тихиро Мурамацу был отменен. В итоге украинские теннисистки поборются за право участвовать в элитной группе КБДК. Поединок между Украиной и Японией должен пройти еще в апреле 2020 года, однако дважды откладывался из-за COVID. Кубок Билли Джин Кинг — это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Он является аналогом мужского Кубка Дэвиса. Напомним, в 2018 году женская сборная Украины по теннису вылетела из второй Мировой группы Кубка Федерации, проиграв сборной Канады в матче плей-офф за сохранение прописки.