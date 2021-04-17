В Киеве утром 17 апреля произошла авария на сетях водоснабжения на Подоле. Из-за этого на улице Кирилловской ограничено движение транспорта. Об этом сообщает телеграмм канал "Киев Трафик". Уточняется, что движение ограничено в направлении Куреневки. На место вызвано аварийную бригаду балансодержателя сетей. Сроки устранения последствий аварии пока неизвестны. Ранее повдиомлялося, что в Киеве до 30 июня на участке Кольцевой дороги будет ограничено движение. Ограничения будут действовать на время ремонта. РБК-Украина писало, что Киев не отменил с 1 апреля ограничения скорости движения до 50 км / ч на 7 улицах. Ни одна из этих улиц не соответствует критериям для повышения разрешенной скорости до 80 км / ч.