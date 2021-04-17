В Министерстве иностранных дел Украины рассказали подробности задержания украинского консула Александра Сосонюк в Российской Федерации. В МИД отметили, что это было фактически приступ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает «Общественное радио». По его словам, россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства. "Вчера мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов РФ на нашего сотрудника", — заявил Енин. В МИД считают, что после этого украинском консулу предложат оставить РФ. "Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее … Вместе если российская сторона объявит нашего сотрудника персоной нон-грата, мы будем вынуждены так же действенно реагировать на этот провокационный шаг со стороны РФ", — добавил Енин. Напомним, вчера, 16 апреля, в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". Ранее в комментарии РБК-Украина спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что Сосонюк уже находится на территории дипмиссии. При этом Украина готовит ответ из-за действий российской спецслужбы.