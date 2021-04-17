Украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". Об этом сообщает РИА Новости. Украинский дипломат подозревают в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. "Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", — заявили в спецслужбе. Напомним, вчера Российская Федерация приняла решение выслать пять польских дипломатов. Также Россия решила зеркально ответить на высылку из США десяти российских дипломатов и отправить в Содененние Штаты десять американских дипломатических сотрудников.