Два больших десантных корабля Северного флота России прошли пролив Босфор в Турции. Они вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщает турецкое издание Sabah. Речь идет о корабле "Александр Отраковский" и "Кондопога". "ВМС России" Александр Отраковский ", вошли вчера утром в пролив Дарданеллы со стороны Эгейского моря, и военный корабль" Кондопога "с бортовым номером 027 завершили переход через Босфор в 7:30", — пишет издание. Сообщается, что катер береговой охраны Турции сопровождал российские военные корабли "по соображениям безопасности". Напомним, также сегодня отряд российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Всего туда направили 15 кораблей. РБК-Украина писало, что 15 апреля стало известно, что Россия закроет часть Черного моря вблизи Керченского пролива для иностранных военных кораблей. Акватория будет закрыта на следующей неделе до октября 2021 года. В Украине назвали такие действия России грубым нарушением международного права.