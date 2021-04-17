В Украине уже в шести областях уровень госпитализаций пациентов с коронавируса соответствует норме. За последние сутки улучшилась ситуация во Львовской и Тернопольской областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, во Львовской области показатель госпитализаций составляет сейчас 59,4 при норме 60 на 100 000 населения. В Тернопольской области — 59,8. Кроме этого соответствуют норме показатели госпитализаций в Закарпатской (39,1), Кировоградской (49,4), Ивано-Франковской (47,8) и Херсонской (56,4) областях. Худшая ситуация в Хмельницкой области — 121,4. В Киеве этот показатель составляет 82,3. Отметим, в "красной" зоне карантина находятся более половины всех регионов Украины -13 Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области — Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные — "оранжевые". В "красной" зоне действуют наиболее жесткие карантинные ограничения. Запрещена работа ТРЦ, театров, кафе и рестораны работают на вынос. Также могут вводиться ограничения на работу общественного транспорта. Напомним, вчера в Украине подтвердили почти 15 000 новых случаев коронавируса. Больше всего в Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.