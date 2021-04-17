Российская Федерация официально заявила о высылке украинского консула Александра Сосонюк, который вчера был задержан в Санкт-Петербурге. Консул должен покинуть территорию РФ до 22 апреля. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Также в МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило. "С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносит ущерб интересам национальной безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля с. г. ", — заявили в МИД. Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". При этом в МИД Украины заявили, что это было фактически приступ. Также РБК-Украина писало, что Украина готовит ответ из-за задержания консула в РФ.