Известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко впервые рассказала, что ее мама умерла в мае 2020 года. По словам Елены, мама сгорела на глазах из-за неизлечимой болезни. Об этом Шоптенко рассказала в откровенном интервью Анастасии Даугуле в рамках программы "глаза". У матери Елены было очень редкое заболевание крови. О своей болезни она не говорила семьи 10 лет. "Она держала в тайне, не хотела никого грузить. Как жаль, что она это сделала … как жаль. Она болела 10 лет лимфолейкозом — это заболевание крови. Но потом болезнь переросла в лимфому. Она увидела это и сказала:" Ну все , мне конец ". это был адский период. Мы пытались лечить, но это все не помогало", — поделилась личным Шоптенко.

Алена Шоптенко и ее мама (фото: instagram.com/alena_shoptenko) В января 2020 года мама Алены Шоптенко отпраздновала свои 70 лет. Любящая дочь подарила ей совместную фотосессию. А 20 мая 2020 мамы Алены не стало. "Это была наша последняя фотосессия, потому что буквально через два с половиной месяца мамы не стало, — рассказала хореограф. — Она сгорела на глазах. 20 в мая ее не стало. Собранность моя, которой она меня учила, мне очень помогла", — рассказала Шоптенко. По словам хореографа, мама занимала в ее жизни очень большое место и она благодарна ей за все, что имеет сейчас. Как мы писали ранее, Шоптенко честно призналась, почему не показывает лицо сына.