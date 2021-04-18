Криптовалюта Bitcoin резко обвалилась после того, как обновила исторический максимум. Это произошло после того, как США ввели санкции против 28 криптовалютних Bitcoin-адрес за причастность к российского вмешательства в выборы-2020. Об этом пишут агентства Nasdaq и Coindesk. Сегодня курс криптовалюта Bitcoin обвалился до 52 тысяч долларов с отметки около 60 000 долларов за один Bitcoin. Обвал произошел всего за 15 минут во время азиатской сессии торгов. Таким образом Bitcoin достиг своего трехнедельного минимума. Накануне обвала курса администрация президента США ввела санкции против криптовалютних адрес пакистанской фирмы Second Eye Solution, которая имеет связь с Россией и причастна к вмешательству в американские выборы. Эта фирма, по информации США, помогала обходить санкции и проколы проверки на отмывание денег, а также подделывала документы для использования в соцсетях. В Вашингтоне считают, что именно эти документы использовала российская "фабрика троллей" для вмешательства в выборы президента США 2020 года. Напомним, на этой неделе криптовалюта Bitcoin достигла исторического максимума. Стоимость одного биткоина выросла до более 64 тысяч долларов. Рост капитализации за сутки составил почти 74 млрд долларов. Также РБК-Украина рассказывал, что американский изобретатель Маск первоапрельской шуткой на 20% поднял стоимость криптовалюта Dogecoin. Кроме того, в конце января Маск тегом #bitcoin на своей странице в Twitter привел к росту биткоина в этот день.