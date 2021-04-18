Российско-оккупационные силы из минометов 82-го и 120-го калибров обстреливают населенные пункты на Донбассе. Оккупанты осуществляют обстрелы, чтобы обвинить в этом военнослужащих Объединенных сил. Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook. Так, в течение 12-17 апреля оккупанты провели ряд провокаций со применением минометов и противотанковых орудий в направлении населенных пунктов Опытное, Пески, Марьинка, Новомихайловка. Обстрелы велись со стороны Донецка. А 14 апреля пророссийские боевики распространяли фейк о якобы гибели мирного жителя Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных. "Украинская сторона СЦКК прогнозирует, что на фоне роста количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ с запрещенного вооружения — увеличится количество информационных вброс с обвинениями в обстрелах со стороны ВС Украины", — отметили в штабе. Напомним, вчера под обстрел боевиков попали два дома в поселке Зайцево на Донбассе. Оккупанты применили против гражданского населения минометы 120-го калибра. Кроме того, вчера боевики ранили украинского военного. Добавим, на обострение ситуации в Донбассе отреагировал Папа Римский. Понтифик призвал предотвратить рост напряженности на Востоке Украины.