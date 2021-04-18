Боевики в Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. 17 апреля они обстреляли позиции украинских военных 17 раз. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook. 17 апреля боевики обстреливали позиции украинских военных 17 раз из пушек, минометов, пулеметов, гранатометов и другого оружия. В районе поселка Новомихайловка враг открыл огонь из противотанкового орудия МТ-12. А у населенных пунктов Майорск, новогородской, Зайцево, Южное, Шумы и Луганское боевики обстреливали позиции ООС с запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, в районе Пески, Широкино, Авдеевки и Водяного в Донецкой области, противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела был ранен один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. "Состояние защитника — средней степени тяжести", — говорится в сообщении. Кроме того, в штабе ООС зафиксировали и первое нарушение тишины состоянию на сегодняшнее утро. В районе Авдеевки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", — говорится в сообщении. На обстрелы украинские военные отвечали взаимностью. Напомним, боевики не пропустили патруль ОБСЕ на блокпосту в Донецкой области. Это не первый случай, когда они препятствуют работе наблюдателей. Ранее сообщалось, что боевики обстреляли из минометов жилой сектор в Зайцево. Жители уцелели, спрятавшись в погребе.