В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9 / 28,1 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. Как напомнил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывает курс НБУ еще снижался, а на других сегментах рынка доллар незначительно вырос на 0,2-0,3%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,98 до 27,96 грн (-0,1%). Спрос / предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 27,91 / 27,93 до 27,97 / 27,98 (+ 0,2%). Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,78 / 27,98 до 27,85 / 28,04 (0,3% / + 0,2%). При этом спрэд между средним продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%. Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 12-16 апреля 2021 не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов. Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что иностранные инвесторы отреагировали на взимание российских войск к украинской границе увеличением покупки валюты. Интерес к украинским государственных облигаций снизился.