На уходящей неделе, доллар наконец «определился» с трендом. И, к сожалению, оказался восходящим — гривна ослабла, хотя и не намного. Чего ожидать от курса на следующей неделе, с учетом того, что эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается, а обострение на Донбассе продолжается, читайте дальше. Эксперты — член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Начиная с понедельника курс наличного доллара колебался волнообразно, в пятницу закрепился выше 28 грн / доллар — 28,04. То есть за неделю гривна подешевела на 6 копеек как в продаже, так и в покупке. При этом спрэд (разница между курсом продажи и покупки) постепенно сузился с 23 копеек до 19 копеек. Банкиры уверены, что доллар и дальше укрепляться. Нацбанк укрепил гривну на понедельник в 27,90 грн / доллар, уже со вторника начал ее ослаблять. До пятницы курс установился на уровне 27,96 грн / доллар. Такой же курс остается и на выходные. В отличие от наличного курса, официальный безналичный курс с пятницы по пятницу не только изменился «в пользу» гривны на 7 копеек, но и оказался ниже 28 грн / доллар. На понедельник, 19 апреля, регулятор установил курс 27,98 грн / доллар.

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ОБЗОР КУРСА 12-16.4.2021 Infogram

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что помимо традиционных факторов, формирующих курс — это баланс спроса и предложения на межбанковском валютном рынке и результаты еженедельного аукциона Минфина по продаже ценных бумаг государства (ОВГЗ), на ситуацию повлияло решение Нацбанка об изменении учетной ставки рефинансирования. То есть процента, под который регулятор занимает комбанкам гривню. Нацбанк повысил учетную ставку сразу на 1% — с 6,5% до 7,5% годовых, и это надавили на курс гривны, ослабив его. Александр Охрименко называет это влияние незначительным, ведь в Украине, по его словам, учетная ставка — скорее информативный, чем монетарный инструмент. «Учетная ставка хорошо работает в условиях развитого кредитования, а у нас она служит индикатором для инвесторов, которые вкладываются в наши ОВГЗ, — говорит Александр Охрименко. — Это может вскоре поднять ставки по ОВГЗ, поскольку последний аукцион, как и предпоследний, показал низкий интерес инвесторов к гривневым ценных бумаг через невысокие проценты по ним. Было продано ОВГЗ всего 1600000000 грн, на 500 тыс. Грн больше, чем в позапрошлом вторника. Минфина сейчас не нужны значительные заимствования. Однако их отсутствие ослабляет гривну, потому что нет притока валюты на межбанк, и при малейшем превышении спроса над предложением курс доллара сразу возрастает. Как было на этой неделе ». Олег Пендзин связывает ослабление гривны с активизацией импортеров критического импорта — это прежде всего нефтепродукты. Но надеется, что следующие аукционы пройдут с более высокой учетной ставке — около 11% годовых — и окажутся успешными. Также, по его словам, спасают ситуацию импортеры, прежде всего это аграрии, которые закупают топливо до посевной, и металлурги. Наконец Андрей Шевчишин говорит, что гривна ослабла еще и потому, что нерезиденты начали избавляться наших ОВГЗ. «По данным НБУ, за 12-15 апреля нерезиденты сократили свои портфели ОВГЗ на 2,5 млрд грн, а с начала апреля — 5300000000 грн (около 4% от общей суммы портфеля ОВГЗ), — отметил Андрей Шевчишин. — Очевидно, что эти объемы конвертируются в доллар на фоне рисков и отсутствия альтернатив размещения средств. Ключевые опасения рынка, прежде всего нерезидентов, формируются на фоне риска эскалации военных действий ».

Чего ожидать на следующей неделе

Эксперты ожидают или стабилизацию курса гривны, или ее дальнейшее ослабление. «Курс выше 28 грн / доллар будет на следующей неделе однозначно, но не намного, не выше 28,1. И при этом возможны ежедневные колебания курса, вызванные действиями импортеров, как уже было на этой неделе », — прогнозирует Александр Охрименко. Олег Пендзин также говорит, что ближе к концу апреля нас ждет ослабление курса гривны выше 28 грн / доллар. Одна из причин — растущий спрос на валюту со стороны импортеров, вторая — возможно продолжение выхода нерезидентов из ОВГЗ и погашение предыдущих займов на фоне отсутствия новых — для перекредитования. Наиболее пессимистичный прогноз у Андрея Шевчишина. Он утверждает, что опасения эскалации конфликта на востоке Украины становятся главным драйвером покупок валюты со стороны нерезидентов, к которым подключился и бизнес, а также, по мере возможности, населения. «Спрос нерезидентов на ОВГЗ не только упал, но и формируется обратный отток. Регулятор также ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 4,2% до 3,8% и прогнозирует до конца года инфляцию 8%, а не 5%. Можно ожидать дальнейшего ослабления гривни и движения в зону 28,5 гривны за доллар в перспективе на следующей неделе », — аргументировал Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин и Олег Пендзин однозначно советуют: по возможности покупать доллары. «Тому, кто инвестирует в наличную валюту« в длинную »- год и более, следует продолжать покупку долларов, потому что девальвация может начаться в любой момент», — говорит Андрей Шевчишин. Александр Охрименко пока не советует избавляться гривневых депозитов. Однако открывать новые или продолжать те, что закончились, тем более на длительный срок (9-12 месяцев), не рекомендует. «Сейчас средняя ставка по гривневым депозитам более 8% годовых. К концу второго квартала на них можно заработать больше, чем на укреплении доллара », — разъяснил Александр Охрименко. Эксперты советуют покупать наличную валюту только в банках или обменных пунктах, хотя курс там и выше, и не пользоваться услугами сайтов, где курс выгоднее. В попытке сэкономить можно купить такие качественные фальшивки, которые определит ли не каждый устройство для проверки денег.

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