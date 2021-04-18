У каждого пищевого продукта есть свой срок годности. Даже те, которые, казалось бы, могут стоять годами — тоже портятся. Особое значение имеет и то, в каких условиях содержатся продукты и в каких емкостях хранятся. Как правильно хранить крупы, соль, сахар, специи и другие продукты, рассказали в материале Bigmir. Соль, сахар, специи Соль и сахар могут храниться много лет, но есть условие — герметичный контейнер и сухое место. Специи нужно хранить в специальных контейнерах в сухом и темном месте, подальше от плиты и радиаторов отопления. От тепла специи теряют свои ароматы. При правильном хранении специи могут сохранять все вкусовые качества до 2 лет. Макароны и крупы Крупы можно хранить в емкостях из керамики, стекла и даже пластика. Также — в полотняных мешочках, которые предварительно вымачиваются в соляном растворе и обрабатываются тщательно утюгом. Сколько можно хранить крупы: Рис до 1,5 лет Пшено — 4 месяца Гречка — 20 месяцев Манка — 14 месяцев Геркулес — 5 месяцев Макароны — 3 года Однако макароны должны храниться в сухом месте и в герметичном контейнере. Температура в таком случае особенно важна. мука Герметичная банка с резиновыми прокладками, которые обеспечивают плотное прилегание крышки или льняные мешочки, предварительно пропитанные в соляном растворе — вот что подойдет для хранения муки. Мука боится солнца, влаги, перепадов температуры и не любит соседства с пахучими продуктами. Пшеничная мука высшего сорта — до 12 месяцев Ржаная мука — до 6 месяцев цельнозерновой муки — до 3 месяцев Гречневая мука — до 6 месяцев Рисовая мука — до 9 месяцев Напомним, ранее мы писали о том, что названные продукты, которые воруют силы и энергию организма. А также рассказывали о том, что специалисты дали советы, как растолстеть во время карантина.