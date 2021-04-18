Многие люди отказываются от правильного питания потому, якобы, не могут его себе позволить. Но существует отличная альтернатива для дорогих полезных продуктов, которые не уступают по количеству витаминов и полезных микроэлементов и стоят совсем не дорого. Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Яна Фокси Яна привела перечень недорогих продуктов и посоветовала, на что обратить внимание в каждом из них, чтобы они принесли максимум пользы. Крупы (гречка, рис и пшено). Не содержат глютена. Еще его содержит киноа, но она дороже. "Глютен не является зло для здорового человека. Если вы переносите его нормально — супер. Но если вы не уверены, лучше его исключить. По статистике каждый 3-ий не переносит глютен. Каждый второй не переносит его в виде скрытой пищевой непереносимости" , — рассказала Яна. Пшеница, рожь, ячмень. С лаки, из которых делают муку, выпечку, хлеб, макароны, кус-кус, перловку, ячневую и пшеничную кашу, солод, хмель, квас содержат глютен ", — рассказала Фокси. Овес. "Не содержит глютен. Но часто его неправильно хранят, и он все равно будет с глютеном. Бывают и люди, которые не переносят белок овса (овенин). Есть и хорошая овсяная крупа, на ней значок перечеркнутого колоска и надпись" gluten free " , но она зарубежная и недешевое. Можно купить овсяную крупу, но тогда нужно отслеживать индивидуальную реакцию, чтобы убедиться, что у вас все же нет индивидуальной непереносимости (нет аллергической реакции, сыпь, покраснение, избыточного образования слизи (во рту и носу), боли в животе, метеоризма, запоров, поносов, раздражительности, агрессивности, сонливости и упадка сил) ", — посоветовала специалист. Бобовые. "Что касается бобовых: чечевицы, гороха, фасоли, нута, нужно подобрать тот, который вы хорошо переносите. Если вы не наблюдаете у себя вышеперечисленных симптомов индивидуальной непереносимости после их употребления, можно их употреблять", — написала Яна. Соя "И соя, и сыры, и молоко из нее — практически все из ГМО (как и кукуруза)", — сказала специалист.

Ягоды, овощи и фрукты лучше есть сезонные (фото: pexels.com) Бюджетное полезное питание, список продуктов: Сезонные овощи и зелень: капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, кабачки. Нужны для полезной микрофлоры кишечника. Яйца, полезные с точки зрения аминокислотного состава. Птица: курица, индейка. Вся птица, кроме фермерской, содержащей антибиотики, от этого можно избавиться, если варить суп на втором бульоне. Избавляйтесь от кожи и жировой ткани, там хранится больше токсинов и антибиотиков. Мясо: говядина, кролик, субпродукты. Лучше есть не чаще раза в неделю мужчинам и не чаще раза в две недели — женщинам. Белая рыба: Манти, треска, скумбрия, сельдь. Дешевле красной, но красная — полезнее. 400 грамм в неделю будет достаточно. Пангасиус лучше не покупать, эта рыба плавает в грязных водах и содержит много токсинов. Молочные продукты: творог, сметана, творог, масло. Можно есть, если нет индивидуальной непереносимости. Масло считается корисним- от 82, 5 процентов жирности. Растительное масло холодного отжима, орехи, сезонные фрукты и ягоды — все это будет полезно и недорого.Продукты, от которых лучше отказаться — Выпечка, кондитерские изделия, — Рафинированное дезодорированное масло, маргарин, — Мороженое, творожные сырки, йогурты с сахаром и наполнителем, — Лимонады, морсы, пакетированные соки, — Колбасы, сосиски, мясные деликатесы, — Свинина, — Морепродукты из непроверенных источников, — Экзотические несезонные фрукты, — арахис, — Мед, — Сахар, — Алкоголь. Напомним, нутрициолог назвала 7 маленьких, но эффективных шагов к здоровью ЖКТ: кроме запретов на фаст-фуд. Читайте также, как справиться с отеками на лице: эти способы уже помогли многим.