В Киеве в ночь на 18 апреля, несмотря на жесткий локдаун, работал заведение общественного питания. Из него звучала громкая музыка, а у входа толпилась огромное количество людей. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua. Судя по всему, ресторан просто проигнорировал жесткие карантинные запреты и организовал вечеринку в разгар пандемии. Отмечается, что в заведении находились ночью около ста человек. На место приехала полиция, которая прекратила ночной мероприятие.

"Киев. Ночь. Карантин не для всех. Ночью по адресу Антоновича, 50 работал один из ночных заведений. Более 100 человек отдыхали, нарушая карантин. На место прибыла полиция, однако их оказалось меньше, чем отдыхающих", — говорится в сообщении под видео.

В Киеве одно из заведений устроил вечеринку в карантин В комментариях люди отметили, что это далеко не первое заведение, работающее в карантин. Тю, огромная куча заведений работает "по записи" из соцсети. В ТГ сообщества по сборам на всякие тусовки в учреждениях и торговля спецпропускам. Карантин, чисто чтобы убить бизнес, для борьбы с распространением вируса он не работает. Это далеко не первое заведение, несущегося в карантин. Хозяев можно понять, а люди — бессмертны. Как мы сообщали ранее, в Ивано-Франковске появился mcdonald's и люди бросились за бургерами, забыв о карантине. Читайте также, что в Киеве закрыли два ресторана за нарушения карантина.