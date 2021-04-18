Меган Маркл, которая находится примерно на шестом месяце беременности, получила совет от врача не лететь 10-часовым рейсом в Великобританию на похороны принца Филиппа. Она оставила рукописную открытку на венке герцога Эдинбургского в часовне Святого Георгия в день его похорон. Об этом сообщает Daily Mail. Сама же герцогиня Сассекском наблюдала за траурной церемонией по телевидению из особняка в Калифорнии, стоимостью 11000000 фунтов стерлингов. Стоит отметить, что Меган Маркл и принц Гарри лично выбрали цветы местного производства для того, чтобы почтить память принца Филиппа. Среди цветов был акант мягкий, широко известный как медвежьи штаны — национальный цветок Греции, и николайчики, которые также известны как морской падуб он представляет королевских морских пехотинцев. В венке также присутствовал колокольчик для благодарности и вечной любви, розмарин для обозначения памяти, лаванда для преданности и розы в честь июня, месяца рождения принца Филиппа. Венок был разработан и изготовлен вручную Уиллоу Кроссли, которая занималась цветами для вечерних свадебных торжеств Гарри и Меган в Фрогмор-Гарденс и для крещения их первенца Арчи. Наряду с венком также была записка от Меган, которая известна своим каллиграфическим почерком. Напомним, Елизавета II нарушила традицию через принца Гарри ради похорон Филиппа. Мы также писали о том, что Принцы Гарри и Уильям наконец откровенно пообщались после похорон герцога Эдинбургского.