Криптовалюта биткоин в воскресенье утром торговалась по цене $ 56.009,1 по данным индекса Investing.com, опустившись на 10,25% в этот день. Это было самое значительное падение стоимости криптовалюта начиная с 21 января. Падение спровоцировало также сокращение рыночной капитализации биткоина до $ 1.074,1B, или 50,96% от общей капитализации всех криптовалюта. В то время как раньше на пиках капитализация биткоина составляла $ 1.184,9B. В течение последних 24 часов биткоин торговался в пределах от $ 55.198,0 до $ 60.362,1. За последние семь дней криптовалюта биткоин чувствовала падения курса в пределах 4,85%. Объем валюты биткоин, что торгуется в последние 24 часа до момента публикации данного материала, составил $ 67,1B или 28,21% от общего объема всех криптовалюта. Курс варьировался в промежутке от $ 55.198,0352 до $ 64.778,0430 в последние семь дней. Сейчас биткоин все еще ниже 13,54% от их пиковых значений, составили $ 64.778,04, которые были достигнуты 14 апреля. Между тем другие криптовалюта Криптовалюта Ethereum в последний раз торговалась на уровне $ 2.097,37, по данным индекса Investing.com, упав на 14,54% в течение дня. Binance Coin торговалась $ 476,86, по данным индекса Investing.com, падение от 10,36%.

Рыночная капитализация Ethereum — $ 253,4B или 12,02% от всей капитализации криптовалюта, тогда как рыночная капитализация Binance Coin — $ 75,4B или 3,58% общей капитализации крипторинку.

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