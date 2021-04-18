Около 100 человек пострадали при крушении поезда в египетской провинции Кальюбия. С рельсов сошел поезд Каир — Мансура. Об этом сообщает канал "Аль-Арабия". По информации канала, сейчас известно о восьми погибших. Сразу после аварии были направлены 58 машин скорой помощи для перевозки раненых в больницы. Уровень готовности во всех больницах провинции Кальюбия был повышен до максимального.

8 قتلى و 109 جرحى جراء خروج قطار عن القضبان بمحافظة القليوبية شمال القاهرة .. والسلطات المصرية تشكل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث # العربية pic.twitter.com/uo1b4NaQwS — ا لعر بية (@AlArabiya) April 18, 2021 Напомним, в Египте 26 марта произошла авария поезда. На юге страны в городе Тахта провинции Сохаг, поезд, следовавший из Луксора в Александрию, врезался сзади в другой пассажирский поезд, следовавший из Асуана в Каир. В результате столкновения два вагона с пассажирами сошел с рельсов. В результате столкновения пассажирских поездов погибло 19 человек. Потерпевшими в результате происшествия считаются 185 человек.