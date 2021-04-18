Принц Гарри после похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского, пообщался со своим братом принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон, хотя во время самой церемонии они стояли отдельно. Видео трогательного момента опубликовало издание Metro. Судя по кадрам можно предположить, что между братьями, которые не виделись около года после скандального переезда Гарри женой Меган Маркл и маленьким сыном Арчи, наконец "растаял лед" в отношениях. Когда Гарри прилетел из Лос-Анджелеса в Британию на похороны, он изолировался в коттедже "Фрогмор" на территории Виндзора. На церемонии прощания с принцем Филиппом сегодня они встали отдельно, чтобы пройти за гробом своего дедушки, и сели отдельно в часовне Святого Георгия, и выглядели мрачно. Со всем тем, похоже, брать сдержали свое слово, отложив в сторону разногласия и сосредоточившись на трауре по герцогом Эдинбургским.

Принц Уильям и принц Гарри на церемонии прощания с дедушкой, принцем Филиппом (фото: sky news) Момент воссоединения наступил после спонтанного решения некоторых членов королевской семьи вернуться в Виндзорский замок из часовни пешком, несмотря на то, что им было предоставлено государственные машины.

Принцы Гарри и Уильям вместе с Кейт Миддлтон пообщались после похорон Филиппа (фото: PIXEL8000 / sky news) Выйдя из службы, они поклонились Королеве, когда ее увозили на своем Бентли, прежде чем Гарри и Кейт начали разговор. Когда члены семьи скорби покинули часовню, Уильям замедлил шаг, чтобы позволить жене и брату себя догнать. Принцы шли бок о бок, а справа от Гарри следовала герцогиня Кембриджская. Они глубоко погрузились в беседу, часто поглядывая друг на друга.

Видео: Принц Гарри и принц Уильям с женой Кейт Миддлтон пообщались после церемонии прощания с Филиппом Ранее подруга Меган Маркл Гейл Кинг рассказывала, что в марте Гарри разговаривал со своим братом и отцом после резонансного интервью с Опрой Уинфри, но переговоры были "непродуктивными". По словам королевских источников, братья "очень хотели провести время вместе со всей семьей" после похорон, поскольку они отложили свои разногласия в сторону, чтобы достойно почтить память дедушки. Ранее сообщалось, что Меган Маркл рассекретила свои истинные отношения с принцем Филиппом.