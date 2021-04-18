Министерство иностранных дел России утверждает, что обвинения Чехии в том, что за взрывом на складе боеприпасов стояли российские шпионские службы, являются необоснованными и абсурдными. Москва намерена отомстить за высылку из Праги 18 сотрудников российского посольства. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. "Примем соответствующие меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", — говорится в заявлении. В российском МИДе также усмотрели "американский след". "В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти даже превзошла своих заокеанских хозяев", — заявили в дипломатическом ведомстве. Высылка 18 сотрудников российского посольства и обвинения со стороны Чехии вызвали наибольшую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления в 1989 году, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы. Этот инцидент также подлил масла в худшую российско-западную напряженность со времен холодной войны, частично вызванной наращиванием российской военной силы на ее западных границах и в Крыму, который Москва оккупировала в 2014 году. Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства в субботу, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году. Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейского союза о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос будет рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник. Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мышкин и Анатолий Чепига. При этом он сообщил, эти же лица — объявлены полицией в розыск Александр Петров и Руслан Боширов, которые во время пребывания в Чехии с 11 по 16 октября 2014 пользовались также паспорта на имена гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова. Как заявил Гамчек, только после покушения на Юлию и Сергея скрипачей в Великобритании в Солсбери, стало известно, что речь идет именно о российских агентов.