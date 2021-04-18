Российская Федерация не хочет мира. Москва делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги для прекращения конфликта в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук. Он отметил, что Украина призывает Россию к прекращению огня на Донбассе, в том числе и в рамках ТКГ, но она не реагирует на эти призывы. "Россия не хочет мира. Россия делает все, чтобы заблокировать любые шаги", — заявил Кравчук. Также он добавил, что Кремль отказывает обсуждать мирный план по Донбасса, который был разработан совместно с Францией и Германией. "Вот на 19 апреля запланирована встреча политических советников лидеров стран нормандского формата. Ну, посмотрим. Может, они договорятся о том, о дальнейших шагах. Потому что ситуация крайне тяжелая, высокое напряжение. Но мы же не можем закрывать глаза на те последствия, к которых приводит такая ситуация ", — констатировал Кравчук. Напомним, вчера в Париже состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского с Эммануэлем Макрона. К переговорам также по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Главная тема переговоров — российская агрессия против Украины. Ранее РБК-Украина писало, что Кравчук считает, что компромисс по Донбассу возможен, если Кремль выведет свои войска и перестанет убивать украинский.