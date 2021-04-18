Россия разместила на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь. Спутниковые снимки зафиксировали огромный российский военный лагерь на востоке Крымского полуострова. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. Как показывают спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении Spiegel, российская военная база расположена примерно в 30 километрах от города Марфовка у побережья Черного моря. Еще 15 марта в этом районе ничего не было, а уже 2 апреля спутник зафиксировал там транспортные средства и надстройки.

Фото: главный лагерь (Spiegel) А спутниковый снимок от 13 апреля показывает, что в том районе, кроме сооружений в огражденных зонах, находится еще как минимум тысяча военных машин. Также на снимке видно, что кроме главного лагеря, к западу от него построено меньше лагерь.

Фото: меньше русский лагерь (Spiegel) Напомним, в начале апреля Россия начала взимать до украинской границы, а также в оккупированный Крым свои войска. На этой неделе оккупанты перебросили в Крым целую эскадрилью штурмовиков Су-25. Как заявлял министр обороны Андрей Таран, Россия может напасть на Украину с территории Крыма, чтобы решить вопрос водоснабжения. В то же время украинская армия сообщает, что признаков подготовки России к наступлению на Украине пока нет.