18 апреля 2021 православные отмечают день Феодула ветрогонами. Народный праздник получил название в память о мучениках — диакона Агафопода и чтеца Феодула. Именно сегодня начинают дуть теплые весенние ветры. Что нельзя делать сегодня, все традиции, приметы и обряды, а также у кого именины 18 апреля — читайте далее в нашем материале. Что нужно делать сегодня Хозяйки сегодня обязательно должны начать большая стирка и высушить все на улице на ветру. Он зарядит вещи своей силой, и все в семье будут здоровыми. Также нужно полностью проветрить жилье, сделав сквозняк. 18 апреля надо тайком делать добрые дела и они вернутся человеку сторицей. При этом вихваляйтеся, потому они "не зачтутся". Наши предки считали, если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.Що нельзя делать сегодня Сегодня нельзя проводить любые операции и посещать стоматолога. Не стоит также совершать крупные покупки, ведь, скорее всего, они будут марними.Традиции, поверья и народные приметы 18 апреля Согласно поверьям, сегодняшний ветер обладает большой магической силой. С этого дня в домах открывали настежь окна и запускали в дом сквозняки. Если на окраине все четко слышится — вскоре следует ожидать непогоды и ветреной погоды. День теплый и безветренный, а ночью становится прохладно — стоит ждать устойчивой хорошей погоды. Глухари токуют — скорее всего, в ближайшее время погода улучшится. А если птицы молчат — будет ненастье. Снег 18 апреля остался в овраге размером с корову — пора выходить на пашню и приниматься за работу. Наши предки считали, что именно 18 апреля устанавливаются теплые дни, которые тем не менее могут перемежаться с непогодой и дождями. Если в открытое окно залетит птица — это плохая примета. Чтобы нейтрализовать ее, надо поймать птицу, девять раз прочитать «Отче наш», затем выпустить его в окно и сказать при этом: "Что приносил с собой возьми обратно". Именинники 18 апреля Сегодня именины празднуют: Алексей, Георгий, Михаил, Николай, Платон, Самсон, Семен, Федора. Ранее мы писали о все праздники, выходные и рабочие дни в мае 2021, и почему этот месяц станет уникальным.