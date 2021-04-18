В сети появились слухи о том, что главная героиня шоу "Холостячка", актриса Ксения Мишина рассталась со своим избранником — победителем проекта Александром Эллерт. Пара жила вместе, проводила много времени друг с другом и даже разговаривала о свадьбе. Однако сейчас поклонники подозревают, что сказке пришел конец. Фанаты предположили, что они больше не вместе, исходя из того, что актриса удалила практически все совместные фото с любимым из своего аккаунта в Instagram. Кроме этого, Мишина также отписалась от Эллерт, что тоже не осталось незамеченным. А на днях сын Ксении Платон отпраздновал свой 9-й день рождения, на котором не присутствовали ни Александр, ни его дочь Эля. Это видно из фото с праздника, которые актриса выложила в сети.

Мишина Ксения показала фото с дня рождения сына Платона (фото: instagram.com/misha.k.ua) В этой публикацией обеспокоены поклонники начали засыпать Ксению вопросами об Александре и гадать, разошлись. И оставляет их без ответа. Зачем же так жестоко Ксю с Сашей поступила: отписаться от любимого и удалила все совместные фото! Это которой головой надо думать, чтобы так мгновенно сделать. Ну поссорились немного или много (мы об этом никогда не узнаем). Но отписываться — это уже нонсенс Эллерт где? А теперь все дружно скрестили пальцы в надежде, что Мишина все еще Сашина А где Саша? Эля с Сашей не пригласили на праздник? А где Эля? Похоже, что сказка закончилась. Очень жаль Жаль что не с вами Саши и Эли Неужели разошлись с Эллерт? По ходу и не было никаких отношений с Эллерт … не бывает, чтобы такие чувства и бац и расстались … по ходу контракт отрабатывали … Эх, как жаль, так хорошо со стороны это все выглядело … В то же время в Эллерт в Instagram-аккаунте сохранились фото с Мишиным, к тому же он даже поздравил Платона с днем рождения и опубликовал трогательные кадры. Отметим, что сейчас артистка находится в Хорватии на съемках. А в своих историях Александр показывал, как на машине отправился в Европу — а именно, в ту же Хорватию. Так что возможно, что человек поехал к любимой и у них все в порядке.

Александр Эллерт приехал в Хорватию, где снимается Ксения Мишина (видео: Youtube) Напомним, ранее Ксения Мишина призналась, что перенесла коронавирус, и показала забавное постельные фото с Александром Эллерт.