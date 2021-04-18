Известного украинского писателя и общественно-политического деятеля Владимира Яворивского, который умер ночью 17 апреля в возрасте 78 лет, похоронен в Киеве на Байковом кладбище. Об этом рассказала дочь Владимира Александровича Александра в своем Facebook. Прощание с народным депутатом I, II, IV-VII созывов, романистом и поэтом, журналистом и многолетним председателем Национального союза писателей Украины, состоится в понедельник, 19 апреля. Службу проведут в 11:00 в Выдубицкий монастырь, после чего на 13:00 запланированы похороны на Байковом кладбище. Александра Яворовские призналась, что все еще не может принять смерть отца.

Владимир Яворивский (фото: facebook.com/volodymyryavorivsky) В сети украинцы скорбят смерть знаменитого писателя, лауреата Шевченковской премии, одного из основателей Народного Руха Украины, а также выражают слова поддержки близким и родным Владимира Александровича. Вечная и светлая память верного сына Украины … Соболезнования семье … Искренние соболезнования! Горжусь тем, что имел честь знать Вашего папы … Леся, сочувствую Вам и поддерживаю, как только могу. Мой папа ушел 29 марта. Они с мамой любили слушать "20 минут с Владимиром Яворивским". Папа как-то сказал: "Какая замечательная речь, дикция. Как верно все сказано." Ваш папа повлиял когда на мое мировоззрение так же велик, как и мои родители. Такие, как он, изменили жизнь и взгляды целого поколения. Царство небесное и вечная память Вашему папе. Невосполнимая потеря … Примите искренние соболезнования … Примите искренние соболезнования. Для меня этот человек был учителем и указателем. К земле кланяюсь ему за человечность, порядочность, настоящее украинство! Навсегда останется примером любви к родной земле. Примите искренние соболезнования. Ваш отец еще при жизни стал легендой в Украине … Идет эпоха борцов за независимость. До сих пор на Оболони вспоминают, как совпадали женщины, чтобы послушать выступления этого красивого умного человека. Не одна душа его прозрела и стала украинской. Царство небесное. Настоящий патриот, для которого Украина всегда была превыше всего! Он был из когорты тех, кто стоял у истоков современной украинской государственности. Один из основателей Народного Руха, именно он зачитал в Верховной Раде исторический Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. И дальше всю жизнь работал на то, чтобы Украина цвела, развивалась, становилась сильной, по-настоящему демократической … И все время творил. Художественные произведения — романы, повести, рассказы. Статьи. Выступления. Его авторскую программу "20 минут с Владимиром Яворивским" на Украинском радио слышал, наверное, каждый украинец … Выражаю искренние соболезнования родным и друзьям. Светлая память. Покойся с миром, друг наш дорогой. Вечная память …

Владимир Яворивский с Левко Лукьяненко и Вячеславом Чорновилом в 1991 году (архивное фото / facebook.com/volodymyryavorivsky) Ранее мы писали о том, что 1 апреля коронавирус унес жизни знаменитого украинского тренера по боксу Владимира Чечера, который за неделю до этого встретил свой 80-й день рождения.