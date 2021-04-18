Известный шоумен Юрий Горбунов обожает своего сына Ивана и пытается проводить с мальчиком как можно больше времени. Они вместе занимаются йогой, ездят на машине и восхищаются раскрасками. А на новом совместном фото ведущий с удовольствием согласился посмотреть с малышом мультики. В своем Instagram Горбунов поделился милым фото, на котором они с сынишкой сидят на диване в обнимку и внимательно наблюдают за происходящим на экране. На Юрии — джинсы и черная рубашка, а маленький Ивасик, как мальчика называют в семье, одетый в синие фтуболку и шорты. Он нежно прижался к папы, а тот крепко его обнимает. Кадр сделан сбоку и сверху — вероятно, мамой Катей Осадчей.

Юрий Горбунов показал, как провел выходной с сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) Звездные супруги пока не готовы показывать сына публике, поэтому на всех фото мальчик появляется со спины или сбоку. "Папа, ты не хочешь со мной мультики посмотреть? Конечно хочу, только не спать", — подписал фото Горбунов. Пользователи сети растрогались нежном снимке и отметили, что Юрий очень хороший и заботливый папа. Сейчас очень много таких родителей, которые много времени проводят с детьми и на отдыхе и дома! Молодцы, замечательное фото. Очень мало таких пап Что может быть лучше семью, заботливых родителей, счастливых детей Какой мультик смотрели? Красивое фото! Как мило !!! Супер, здоровья вам всем Но папа спит действительно смотрит Такие милые Напомним, что ранее Юрий Горбунов рассекретил таланты и увлечения сына Вани. А еще Горбунов поразил сюрпризами от Осадчей и анонсировал их дуэт.