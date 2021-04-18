Каждая девушка мечтает как можно дольше оставаться молодой и красивой. Врач-косметолог Станислав Арканников предложил десять способов сохранить вашу кожу молодой. Соблюдая эти правила, вы защитите себя от преждевременного старения. Как же предотвратить появление предательских морщин, эксперт рассказал на своей странице в Instagram. Как сохранить кожу без морщин 1. Ежедневно пожизненно наноси увлажняющий крем. Увлажняющие средства задерживают воду в коже, придавая ей более молодой вид. Ну и не забудь о солнцезащитное средство вместе с этим кремом. ⠀2. Ограничь умывания лица до двух раз в день и используй продукты по уходу за кожей с пометкой "гипоаллергенный", "без аромата" или "некомедогенно». ⠀⠀3. Рассмотри возможность использования крема с ретинолом. ⠀⠀4. Регулярно делай физические упражнения, чтобы улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему, может придать коже более молодой вид.

Иллюстративное фото (pexels.com) ⠀ 5. Избегайте повторяющихся движений лица, таких как Прищуривание, мрачный взгляд или содержание во рту соломинки или сигареты, которые со временем могут вызвать появление морщин. ⠀⠀6. Соблюдай здоровой, сбалансированной диеты с большим количеством свежих фруктов и овощей. ⠀7. Не три кожу и не используй средства по уходу за кожей, которые обжигают.

Иллюстративное фото (pexels.com) ⠀ 8. Не кури, ни обычные сигареты, ни электронные и никаких кальянов. ⠀9. Никогда не используй солярии. ⠀⠀10. Пей алкоголь в умеренных количествах как легкий, так и прочный. Кожа не видит разницы между самогоном и изысканным вином. Главное, сколько ты пьешь и как часто. ⠀⠀ Выполнение всех 10 пунктов гарантированно сохранит твою кожу молодой как можно дольше. Ну а если сложно выполнить все пункты, то следуй хотя бы половину из них. Ранее нутрициолог назвала 5 простых способов, которые избавят вас от отеков на лице.