Плохой сон может быть связан со многими причинами. Это стресс, тревога, болезни, смены часовых поясов и многое другое. Однако ученые обнаружили еще одну причину, которая может нарушить нормальный режим сна у человека. Об этом говорится в новом исследовании, которые провели ученые во время пандемии коронавируса. Оно было опубликовано в научном журнале Science Direct. Ученые утверждают, что причиной плохого сна может стать обычная скука. Во время пандемии скука стала уже привычным явлением, поскольку людям приходится проводить время в изоляции, в четырех стенах, а это совсем невеселое занятие. И как оказалось, такая скука может негативно влиять на нервную систему человека. "Люди, которые склонны скучать в течение дня, становятся более невнимательны, они становятся жертвами" прокрастинации перед сном "- то есть, оттягивают сон как можно дольше, и как результат — плохо спят ночью", — объясняют ученые. Как говорит автор исследования, преподаватель психологии Ай Ни Тео, именно скука заставляет человека оттягивать сон, а это может привести не только к бессоннице, но и к ухудшению когнитивных навыков и даже проблем со здоровьем. Особенно эта проблема распространена среди подростков и молодежи. Чтобы справиться со скукой, люди начинают метаться и придумывать себе разные задачи, лишь бы не ложиться спать. Однако все, что они делают — делают рассеянно, и ложатся спать гораздо позже. При этом ухудшается и качество сна. Как улучшить свой сон Оказалось, что быть просто активным в течение дня — недостаточно. Перед сном нужно убирать еще и внешние раздражители. "Ваше тело должно развивать тесную связь между кроватью и сном. Когда мы смотрим телевизор или втыкаем в телефоны в постели, это беспокоит наше тело. Нет ничего хуже, чем проверять время и понять, что сейчас 3:00 утра", — рассказала клинический психолог мая Шедель. Есть два способа, которыми можно значительно улучшить свой сон. Они достаточно просты, но эффективны. 1. Справиться со скукой. Не позволяйте себе бродить по вечерам из дома. Подробно спланируйте свой день и вечер. И обязательно — четко определите, во сколько вы будете ложиться спать. Если нужно больше времени для расслабления — учитывайте это. Развивайте самодисциплину и следуйте графика. 2. Будьте внимательны. Именно невнимательность приводит к тому, что мы оттягиваем время отхода ко сну и эксперты советуют развивать сосредоточенность. Выполняйте определенные задачи перед сном строго по графику, не отвлекайтесь на другие дела, концентрируйтесь на чем-то одном. Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты объяснили, какой спорт противопоказан людям с повышенным давлением. А также рассказывали о том, что врач объяснил, как вернуть обоняние, сон и хорошее самочувствие после COVID-19.