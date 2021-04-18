Гороскоп на апрель обещает довольно напряженный и активный месяц. Возможны неожиданности в области личных отношений и в плане путешествий. Некоторым представителям знаков Зодиака звезды обещают приятные встречи и романтические приключения. Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 19 по 25 апреля. Об этом пишет Assol-club. Женщина-Овен Творческая жилка проявится у Овнов во второй половине апреля — и ваши идеи понравятся окружающим. Побалуйте семью и близких покупками для дома. В конце недели следите за своими делами — возможно придется кого-то спасать от паники. Все важные решения отложите на следующую неделю. В личной жизни будет все спокойно, а на выходных возможно романтическое свидание. Женщина-Телец В знак Тельца на этой неделе входит Солнце и Меркурий. Они принесут много новых задач, которые хоть и удивят, но пойдут на пользу. Изобретательность, энергичность и доброжелательность будут на высоте. Появится шанс дополнительного заработка, и возможность завести полезных друзей. В личной жизни все будет благоприятно, но на выходных есть риск встречи с человеком, с которым вас связывают секреты. Если появится бывший возлюбленный — не спешите бросаться в объятия. Женщина-Близнецы Ваши честолюбивые и необычные способы решать повседневные проблемы получат высокую оценку. Ваши обещания начнут проверять на прочность и не стоит бояться конфронтации — защищайте свой успех и достижения. С 23 апреля ситуация стабилизируется, и вы сможете повысить свой авторитет. Выходные проведите с близким человеком вдвоем, а одиноким звезды советуют выбраться на прогулку — звезды обещают важную встречу. Женщина-Рак Вас начнут осыпать комплиментами и стоит у них поверить. В работе могут возникнуть недоразумения — постарайтесь помогать людям, с чем не справляются. У вас получится все упростить и организовать. Выходные посвятите себе, а не домашним обязанностям — отправляйтесь на приятную прогулку, возьмите с собой мужа или кавалера. Одиноким звезды обещают приятные выходные. Женщина-Лев В ближайшие дни вам понадобятся три важных качества — терпение, настойчивость и спокойствие. Поведение некоторых людей в вашем окружении будет раздражать. Не беспокойтесь о чужих делах, занимайтесь своей работой и постарайтесь не давать никому советов. Энергию стоит тратить на собственные интересы и не экономьте на удовольствиях. На выходных пообщайтесь с человеком, который давно добивается вашего внимания. Женщина-Дева На этой неделе все будет крутиться вокруг карьеры, планов на будущее. На работе будете появляться первыми, идти начнете последними. Венера будет способствовать тому, чтобы завоевать хорошую репутацию. НЕ довольствуйтесь словесной похвалой — требуйте реальных благ и денег. Любовь отступит на второй план до выходных. Постарайтесь дистанцироваться от рабочих задач и расслабиться в обществе близкого человека. Женщина-Весы Вас ждет очень горячий неделю и много событий в общественной и профессиональной сфере. Время будет пролетать очень быстро, голова будет кружиться. Планеты будут подпитывать самые амбициозные идеи и помогут решить важные задачи. Ничего не ждите, смело идите вперед и боритесь за то, что для вас важно. Неожиданно найдете себе помощника, партнера или сообщника. Выходные обещают необычное приключение с близким человеком. Одинокие — получат предложение от интересного знакомого. Женщина-Скорпион На работе вы сможете проявить все свои способности и получите новые задачи, которые будут выходить за рамки обязанностей. Постарайтесь избегать разговоров о деньгах — вас будут склонять к инвестициям. В личной жизни возможны искушения, не стоит даже проявлять к ним интерес. А вот на выходных можно пофлиртовать. Слушайте интуицию и не обращайте внимания на советы. Женщина-Стрелец В ближайшую неделю постарайтесь не рисковать и избегать враждебно настроенных людей. Вам понадобится отдых, тишина, душевный покой — тогда вы сможете в порядок свои дела. Избавьтесь в своей жизни от всего ненужного, освободите место для новых дел и более интересных предложений. Берегите свое здоровье и не жертвуйте собой. К концу недели силы и энергия начнут накапливаться, а с 23 апреля звезды обещают успех в любви. Женщина-Козерог Вас ждет оптимистичный неделю и позитивный настрой. На работе возможны разговоры о деньгах и объем обязанностей — составьте план того, что нужно сделать. Неделя будет благоприятным для важных переговоров, удачных дискуссий и бесед по душам. В личной жизни Венера сделает свое влияние — захочется метаморфоз и изменений. Дерзайте — они будут удачными, новый цвет волос поднимет настроение. В выходные отложите важные дела и отправляйтесь на прогулку с близким человеком. Женщина-Водолей Вы внезапно станете незаменимы и придется помогать коллегам, а также разрешать конфликты и кризисные ситуации. У вас есть шанс на повышение, выигрыш в споре и избавления от старых проблем. Удача будет сопутствовать в самых неожиданных дел. В личной сфере может быть разрыв, который назревал уже давно. Постарайтесь взять паузу и не искать новых поклонников сразу. Женщина-Рыбы Вас ждет тихий и спокойный неделю, но не поддавайтесь лени и расслаблению, займитесь работой. Планеты помогут достичь успеха в финансовой сфере — Меркурий подарит общение с людьми, которые поделятся опытом и дадут вдохновение. В личной сфере стоит упомянуть о существовании романтики и разбавить суровые будни приятными выходками. Одиноким можно пойти на свидание — даже с человеком, с которым вас свела профессиональная деятельность. Напомним, ранее мы писали о том, кому мая 2021 принесет счастье и деньги.