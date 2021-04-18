Вопрос энергетической безопасности Украины и Европы, источники поставок газа в страны ЕС обсуждались во время встречи представителей "Оператора ГТС Украины" с дипломатическим корпусом посольства США в Украине. Также речь шла о поставках газа из LNG-терминалов. Об этом директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон наприсав на своей странице в Facebook. "Не обошли в разговоре и новые потенциальные возможности и проекты, в частности, транспортировка природного газа с LNG-терминалов", — сообщил он. По его словам, США были и остаются последовательным партнером в борьбе за энергетическую безопасность Украины. "Сейчас это очень важно для нас, поскольку Украина должна сохранить за собой статус основного транзитера российского газа в Европу", — добавил Макогон. В свою очередь временный поверенный в делах США Кристина Квин еще раз подтвердила в разговоре с представителями Оператора ГТС Украины, что "" Северный поток-2 "- плохая сделка". Во время встречи обсуждался "обеспечение различных источников газа в ЕС и Украиной", говорится в сообщении посольства США в Twitter. Напомним, Украина, Польша и США 2019 году подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построен специализированный интерконнектор, который объединит газотранспортные системы.