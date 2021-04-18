Полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мышкин и Анатолий Чепига. Об этом знал и бывший глава чешского МИД, отозван со своего поста. Об этом заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, сообщает "Радио Прага". При этом он сообщил, эти же лица — объявлены полицией в розыск Александр Петров и Руслан Боширов, которые во время пребывания в Чехии с 11 по 16 октября 2014 пользовались также паспорта на имена гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова. Как заявил Гамчек, только после покушения на Юлию и Сергея скрипачей в Великобритании в Солсбери, стало известно, что речь идет именно о российских агентов. По мнению вице-премьера, то, что произошло в Врбетицях можно расценивать как террористическую атаку. Кроме того, бывший глава чешского МИД Томаш Петршичек сообщил, что уже раньше знал о подозрениях чешских спецслужб, касающиеся причастности сотрудников российского ГРУ к взрывам складов боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. Петршичек был отозван со своего поста в начале этой недели. В связи со словами экс-главы МИД вице-премьер Ян Гамсчек подал заявление в полицию. "У меня нет другой возможности. Учитывая слова господина экс-министра, я должен действовать в соответствии с законом", — сказал он. Напомним, Чешская полиция 17 апреля объявила в розыск двух мужчин с российскими паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, и заявила, что эти люди были в стране за несколько дней до взрыва на чешском складе боеприпасов 2014 году. Это псевдонимы двух офицеров российской военной разведки (ГРУ), которых британская прокуратура обвинила в попытке отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году. Москва отрицала свою причастность к этому инциденту. Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейского союза о предполагаемой причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос будет рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.