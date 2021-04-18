Федеральная служба безопасности Российской Федерации раскрыла подробности задержания украинского консула Александра Сосонюк в Санкт-Петербурге. Украинский дипломат якобы хотел купить закрытые базы данных. Об этом сообщает "Интерфакс". Российские спецслужбы отмечают, что Сосонюк планировал приобрести базы данных в середине марта. "Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилыми прописки, по машинам, регистрационные номера. Еще данным ФСБ и базой данных уголовных дел", — сообщили в ФСБ россии. Напомним, Александр Сосонюк задержали 16 апреля в Санкт-Петербурге по подозрению в шпионаже. По информации ФСБ был задержан якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что задержание Сосонюк было фактически приступ. Как сообщало РБК-Украина, Российская Федерация сделала Сосонюк предписание о необходимости покинуть Россию до 21 апреля включительно. В свою очередь Украина зеркально высылает старшего дипломата посольства России в Киеве.