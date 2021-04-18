В Канаде зафиксировали второй случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Однако, отменять вакцинацию этим препаратом в стране не собираются. Об этом сообщает Reuters.

В субботу в Канаде сообщили о втором случае редких сгустков крови с низким уровнем тромбоцитов после вакцинации препаратом от AstraZeneca.

В Министерстве здравоохранения Канады уточнили, что пациент, переживший эту очень редкую событие, был вылечен и выздоравливает. Также известно, что пациент живет в провинции Альберта.

Тем не менее, в Канаде, по-прежнему считают, что преимущества вакцины AstraZeneca преобладают потенциальные риски. Там будут продолжать внимательно следить за использованием всех вакцин против COVID-19, изучать и оценивать любые новые проблемы.

Канада активизирует кампанию вакцинации, но процент вакцинированного населения все еще остается небольшим, по сравнению с США и Великобританией.

В то же время, в стране началась третья волна коронавируса, поэтому в некоторых провинциях ввели дополнительные ограничения, включая закрытие границ для внутренних путешественников.

Напомним, в Австралии продолжат вакцинацию препаратом AstraZeneca несмотря на то, что произошел летальный случай. Ранее сообщалось, что во Франции восемь человек умерли после прививки AstraZeneca. В них обнаружили случаи тромбоза.