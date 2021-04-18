Введение новых ограничений в Украине, в том числе на транспортные перевозки, является прерогативой министерства здравоохранения, и после поступления инициатив от ведомства министерство инфраструктуры согласовывает ситуацию с транспортом. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала "Украина 24". "У нас здесь любые инициативы — прерогатива МЗ, предложения от них поступают, а мы находим консенсус по транспортным вопросам", — пояснил чиновник. Министр рассказал о режиме транспортных пассажирских перевозок в Украине на майские праздники и отметил, что закрывать авиа и железнодорожное сообщение не собираются. "Мы не планируем закрывать авиаперевозки, то же касается железнодорожных перевозок. А городские перевозки — это вообще ответственность местных властей", — сказал он. Вместе с тем Криклий обратил внимание, что у "красных" зонах карантина вводятся ограничения на железнодорожные перевозки. "Что касается железнодорожных (перевозок) — выходим из тех регионов, где есть эпидемиологическая угроза. Если регион попадает в красную зону, туда перевозок не будет, кроме транзитных", — рассказал глава Мининфраструктуры. Ранее сообщалось, что заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко дал советы украинском перед праздниками и объяснил, стоит планировать отдых за рубежом. Напомним, Укрзализныця увеличила количество поездов на майские праздники, и появился список дополнительных направлений.