Синоптики предупредили ряд областей Украины о возможны заморозки. Ночные заморозки прогнозируют 19 апреля. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook. По данным синоптиков, ночью 19 апрельских заморозков на почве до -3 градусов возможные в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях. За заморозков синоптики объявили в этих областях желтый уровень опасности.

Фото: Украина прогнозируют заморозки (facebook.com/UkrHMC) Напомним, сегодня в Украине прогнозировали до +15 градусов тепла. Однако в ряде областей сегодня возможны дожди. Кроме того, синоптики предупреждали о заморозках и возможных лавинах в Карпатах. В трех западных областях объявили 2 уровень снеголавинные опасности. Добавим в Украине снова движется циклон, который принесет заморозки на часть территории, а также дожди на север страны.