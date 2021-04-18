В Украине за минувшие сутки, 17 апреля, подтвердили 10282 новых случаев коронавируса. Более 4000 больных попали вчера в украинские больницы. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook. По данным министра, вчера госпитализировали 4274 больных, одновременно выздоровели от COVID-19 еще 6523 пациентов. Умерли от коронавируса за минувшие сутки 250 Украинская. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях. Вчера на коронавирус проверили 60380 образцов, из них 27 278 — методом ПЦР, 6558 — методом ИФА и 26544 — экспресс-тестами на антиген. В то же время вчера от коронавируса вакцинировали 3333 человека. Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что во всех украинских областях подтвердили случаи "британского" штамма коронавируса. Также были выявлены случаи так называемого "южноафриканского" штамма. Кроме того, Ляшко заявил, что ситуация с коронавируса начала стабилизироваться в Украине, но в трех крупных городах она все еще критическая.