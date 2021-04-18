В Украине начали массово завозить автомобили из Кореи. Специалисты отмечают, что эти машины имеют несколько характерных особенностей и отличаются от авто из США и Европы. Что такого особенного есть в корейских автомобилях, рассказали на портале Auto.bigmir. Корейские автомобили в Украине становятся популярными и это вызывает недоумение у автомобилистов, поскольку машины везут из-за океана. Чем отличаются корейские авто Заводское ГБО и возможность приобрести машину с дизелем. На фоне прожорливых авто из США, такие особенности делают «корейцев» привлекательнее. Алгоритм покупки авто из Кореи. В целом он похож на покупку машины из США или Европы. Сначала покупатель оплачивает 200 долларов за то, чтобы машину на месте проверил корейский эксперт. В эту же сумму входит официальный отчет по автомобилю. Таким образом, покупатель получает необходимый минимум информации, без которого невозможно купить машину за рубежом. Срок ожидания машины. В целом он немного дольше, так как машины доставляют по морю, а это порой занимает от 1,5 до 3,5 месяца. Настоящая корейская сборка. Из Южной Кореи везут только корейские автомобили. Хотя авто из Кореи не гарантирует 100% качество авто. Некоторые модели автомобилей (например, KIA или Hyundai) в Корее встречаются с необычной комплектацией. Напомним, ранее мы писали о том, каким б / у автомобилям больше всего доверяют украинцы. А также рассказывали о том, что разницу в штрафы за не пристегнутый ремень в Украине и Европе показали в инфографике.