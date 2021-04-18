Великобритания отправит военные корабли Королевского флота в Черное море. В украинских водах они должны появиться в мае. Об этом сообщает газета The Sunday Times, ссылаясь на источники в британском военном ведомстве. Сообщается, что введение кораблей в украинские воды призвано продемонстрировать солидарность с Украиной и союзниками по НАТО. Отправить в Украине планируют один эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами и противолодочный фрегат Type 23. Они отделятся от авианосной группы Королевского флота в Средиземном море и отправятся через Босфор в Черное море. Они будут поддерживать авианосец HMS Queen Elizabeth, на борту которого находятся вертолеты для борьбы с подводными лодками и истребители-бомбардировщики F35B. Однако королевский авианосец останется в Средиземном море, поскольку пребывание судов такого типа в Черном море не разрешается международным соглашением. Также отмечается, что в случае угрозы со стороны России Великобритания будет готова направить в регион другую военную технику. Напомним, в НАТО призвали Россию отказаться от ограничения судоходства в Черном море. Там также отметили, что не признают незаконной аннексию Крыма. Ранее сообщалось, что США призвали Россию прекратить угрожать иностранным военным в Черном море и наращивать судна у украинских берегов.