Полтавская "Ворскла" обыграла в домашних стенах луганскую "Зарю" — 4: 2. Победа позволила горожанам вплотную приблизиться к третьему месту Украинской Премьер-лиги. Подробнее о матче — в материале РБК-Украина. Игроки "Ворсклы" уже на старте поединка вышли вперед. На 8-й минуте ошибкой в обороне "Зари" воспользовался Степанюк, который отличился после передачи Якуба — 1: 0. Далее луганчане ошибаться стали еще больше. Как итог еще два гола на 24-й и 30-й минутах в первой половине от Кулача. Во втором тайме форвард "Ворсклы" оформил хет-трик — снова гол в свои ворота "привез" защита "Зари", обризавшись в центре поля. Под конец матча "Заря" же смогла отыграть один мяч — на 80-й минуте отличился автоголом Тилль. А уже в добавленное время второй гол в ворота "Ворсклы" забил Фаворов. На большее луганчан уже не хватило. В результате важнейшая победа для полтавчан в борьбе с прямым конкурентом за третье место в УПЛ. Теперь "Ворскла" отстает от "Зари" лишь на одно очко. Правда луганчане имеют еще один матч в запасе. Также за "бронзу" борются "Десна" и "Колос". Отметим, Кулач теперь 13 голов в активе в УПЛ. Он лидер бомбардирской гонки. Отметим, сегодня в 19:30 состоится центральный матч тура в УПЛ. Между собой в Киеве встретятся "Шахтер" и "Динамо". У киевлян перед очной встречей имеют 52 очка, что на 7 баллов больше, чем у "горняков". До конца чемпионата остается 5 туров. Напомним, в позапрошлом туре "Шахтер" на выезде. Также РБК-Украина писало, что вчера "Шахтер" официально объявил о расторжении контракта с Тайсоном. Бразилец продолжит карьеру в бразильском "Интернасьональ".