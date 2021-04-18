Во время пандемии коронавируса маленьким детям нужно носить защитные маски на лице, потому, что они суперрозносчикамы вируса. Об этом в интервью ТСН рассказала детский инфекционист из Кривого Рога с 40-летним стажем Светлана Куницына. По словам медика, дети ничем не отличаются от взрослых в этом плане и должны соблюдать карантинных мероприятий так же. Социальной дистанции это также касается. "У нас с самого начала было принято решение, что дети почему-то не болеют, поэтому на них можно не надевать маски. Хотя бы в тех случаях, когда родители вместе с детьми и могут это контролировать, я бы все-таки советовала предлагать и учить детей носить маски, приучать детей к личной гигиены и соблюдать дистанцию ", — рассказала Куницына. Также инфекционист сообщила, что у детей коронавирус может протекать бессимптомно, или как классическое ОРЗ. "Когда дети начинают болеть первыми в семье, то есть до того, как заболели взрослые, у них нет тех типичных клинических проявлений, которые у взрослого. Бывает сложно заподозрить у ребенка именно коронавирусной инфекцией. Не все дети скажут, что у них главный боль или исчез обоняние или вкус. У ребенка может снизиться аппетит, но родители могут расценить это как проявление любой болезни ", — отметила она. Обратите внимание, что у детей могут быть другие симптомы коронавируса. "У детей, подхватили коронавирус, могут фиксироваться кожно-слизистые изменения: красные щеки, выраженный конъюнктивит, покраснение глаз и отек век, кожная сыпь," клубничный язык ", — предупредила врач. Как мы писали ранее, инфекционист назвала главные симптомы коронавируса у детей.