Медики разрушили миф о том, что алкоголь в небольших дозах может быть потенциально безопасным. Новое исследование показало, что полный отказ от спиртных напитков может продлить жизнь на 28 лет. Об этом говорится в результатах исследования, которые провели шведские медики из Каролинского института. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на издание Express. Специалисты института в течение 20 лет наблюдали за здоровьем зависимых от алкоголя жителями Швеции, Дании и Финляндии. Оказалось, что уровень смертности среди людей, которые регулярно употребляли алкоголь, был гораздо выше, чем среди всех остальных. В среднем продолжительность жизни человека, употребляла спиртное, сокращалась на 28 лет. Алкогольные напитки даже в небольших дозах отрицательно сказывались на здоровье внутренних органов, а также увеличивали риск возникновения онкологических, когнитивных, эректильных и репродуктивных расстройств. Кроме того, оказалось, что алкоголь не способен убивать нейроны в мозгу человека, но может нанести вред отросткам и нарушить связь с отдельными участками мозга. Также алкоголь вымывает из организма витамин В1, который необходим для жизнедеятельности клеток. Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые назвали самую главную опасность чая и объяснили, в каком виде этот напиток употреблять категорически запрещено. А также рассказывали о том, что названные алкогольные напитки, которые могут оказаться гораздо полезнее, чем пиво или коктейли.