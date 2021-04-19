Российская Федерация стянула к границе в Украины самую большую группу войск в современной истории.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Европейская Правда.

Дипломат особо подчеркнул, что обеспокоен действиями России. По его словам, возле границы Украины, на данный момент, находятся более 150 тысяч российских военнослужащих.

«Это наибольшее сосредоточение российской армии у границ Украины, которое когда-либо было. Мы надеемся, что это сосредоточение прекратится согласно заявлениям, которые были адресованы президенту Путину канцлером Меркель и президентом Байденом», — отметил Боррель.

Европейский дипломат напомнил, что страны Евросоюза поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также он отметил, что ЕС посетит саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа.

Как мы уже рассказывали ранее, в ПЦУ напомнили, что Россия стянула к украинской границе наибольшее количество своих военных с самого начала войны на Донбассе, для запугивания украинцев.

А также, российский наемник на оккупированном Донбассе выстрелил из автомата в подростка 15 лет и боевики пытаются «повесить» это преступление на ВСУ.