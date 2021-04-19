20 апреля отмечают День китайского языка, День музеев в Нидерландах, Жам эн-Нессим в Египте (День «цветочного аромата»), День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленського и день Акулины. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

день Акулины

В этот день православные чтят память мучеников Руфина и Акулины, которые обратили в христианство 200 римских воинов. При императоре Максимин двух святых казнили. На Акулину примечали погоду. Если идет дождь — это предвещало плохой урожай яровых. В то же время «дождь на Акулины — хорошая калина». Смотрели вечером на небо (правда, делать это нужно надо обязательно через окно): если много звезд, то в лесу будет так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи. Кроме того, считалось, что какая погода на Акулину — такова она будет и 20 сентября.

День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленського

Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в апреле Преподобный Георгий, митрополит Митиленський, — добродетельный и смиренномудрый монах, с юных лет посвятил свою жизнь служению Богу и всем человеческим добродетелям. В период царствования Льва Исаврянина (716-741) святой претерпел гонения от иконоборцев и получил именование Исповедника. В годы царствования Константина Порфирородного (780-797) святой Георгий был возведен на архиерейскую кафедру города Митилены, главного города живописного греческого острова Лесбоса. Всю жизнь преподобный Георгий был образцом добродетели и чистоты, летописцы сравнивали его жизнь с жизнью ангела. Он имел дар чудотворения, благодаря которому исцелял многие болезни, в том числе и такие, которые считались неизлечимыми. Преподобный Георгий выгонял нечистых духов. Более того, святитель отличался милосердием, всегда щедро помогал бедным, обездоленным и неимущим.