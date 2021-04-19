Концентрация военных России у границ с Украиной самое большое, начиная с 2015 года, но украинские военные готовы дать достойный отпор.

Такое заявление сделал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает сайт МВД.

«Мы рассчитываем на мирное развитие событий, избежать той эскалации, которую готовят российские наемники и российские вооруженные силы, но одновременно — мы полностью готовы защищать наши рубежи. Основная задача нашей проверки — определить все необходимые меры для дополнительной обороны. Инспекция проходит по всей линии фронта — в Донецкой и Луганской области. С 2015 года — это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза», — заявил Аваков.

Ранее стало известно, что СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины.

Как сообщалось ранее, вице-президент Европейской комиссии, представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал Россию отвести свои войска от границы с Украиной.

Напомним, Россия продолжает наращивать военную мощь на границах с Украиной. Так, накануне Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки большого российского военного лагеря. Помимо этого Москва угрожает выслать 152 тысячи украинцев, которые работают в РФ нелегально. При этом в российском информационном пространстве часто упоминают несколько сценариев агрессии России.