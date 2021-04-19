Карантин на Пасху и майские праздники в Украине не планируют усиливать. В каждой области будут действовать те ограничения, которые будут введены накануне праздников.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает «Украина 24».

По словам министра, в «красных» зонах карантина, ограничения на Пасху будут строже. А в остальных – вводить дополнительные ограничения пока не планируют.

«По поводу ограничений на Пасху. Я считаю, что мы должны соблюдать те правила, которые у нас установлены, и они так же должны соблюдаться на Пасху. Тогда мы не будем видеть серьезных вспышек COVID-19. Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют в красном уровне», — отметил Степанов.

Отметим, на сегодняшний в Украине наблюдается позитивная динамика и ситуация с COVID-19 стабилизировалась.

«Если мы посмотрим на ситуацию, которая есть сейчас, вы видите, что у нас есть позитивная динамика, что мы росли, как прогнозировал Минздрав, до середины апреля, потом ситуация стабилизировалась. Сейчас количество заболевших, как показывает статистика, пошло вниз. Если сравнивать неделю к неделе, то минус 14 тыс. за прошлую неделю. Это обнадеживает», — объяснил Степанов.

Однако после праздников в Украине ожидают определенного роста заболеваемости коронавирусом.

«В любом случае мы ждем еще после Пасхи, через 3-4 недели, мы ждем роста количества больных. Я сейчас не могу сказать, до какой степени будет этот рост. Надо будет посмотреть, как пройдут праздники, там не просто Пасха, а череда праздников, с 1 мая по 10 мая, это сопровождается мобильностью населения. С точки зрения эпидемиологии это прибавит заболеваемости», — считает Степанов.

Как мы уже рассказывали ранее, нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко, игнорируя карантин в Киеве, закатил вечеринку в гостинице в честь дня рождения жены Аллы Барановской.

Тем временем, некоторые области близки к выходу из «красной» зоны адаптивного карантина.