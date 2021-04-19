Чехия отказалась от поставок российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Вместо этого страна сосредоточится на препаратах, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Решение было принято также на фоне скандала о возможной причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек, передает Lidovky.cz.

Гамачек согласился с утверждением советника президента Чехии Романа Примулы о том, что у Чехии больше не стоит вопрос применения российской вакцины против коронавируса.

«Единственная опция — сосредоточиться на вакцинах, которые прошли проверку и одобрены EMA (Европейским агентством лекарственных средств)», — заявил чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мышкин и Анатолий Чепига.

А тем временем, в США по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получила уже половина взрослого населения, а это почти 130 млн человек.