25 апреля христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье. О том, что означает этот праздник, о подготовке к нему и о том главном, что нужно помнить не только в этот день, в интервью НАРОДНОЙ ПРАВДЕ рассказал старший преподаватель кафедры богословия и философии Киевской православной богословской академии, кандидат богословских наук, диакон Православной Церкви Украины Михаил Омельян.

Почему воскресенье называют Вербным

Нужно отметить, что Церковь именует этот праздник Вход Господень в Иерусалим. Встречаем также и такие названия: ваий, цветоносная, вербное воскресенье. “Вербное воскресенье” — это чисто народная традиция. Она происходит от того, что в этот день освящается верба в знак того, что когда Господь входил в Иерусалим, то народ стелил пальмовые ветви Ему под ноги и кричал: “Осанна в вышних”. Поскольку в Украине не растут пальмы, народ брал то, что первое расцветало, то есть вербу. Поэтому праздник и получил такое название.

Смысл праздника

В первую очередь, для православных христиан это большой двунадесятый праздник, который показывает то, что Господь идет на добровольные страдания и смерть. Все, что Он совершил, победа над смертью и воскресение, — все это Господь сделал добровольно ради каждого из нас. Из-за первородного греха произошла потеря богообщения и, как следствие, смерть. Господь же своей смертью дает человеку возможность жить вечно.

Поэтому это начало пути перед Пасхой и Страстной неделей. Еще один важный момент демонстрирует нам человеческий фактор. Когда Господь входил в Иерусалим, люди кричали: “Осанна!”. Его хвалили и возвеличивали, зная, что перед тем Он воскресил Лазаря и совершал много чудес. Почти через неделю те же самые люди кричали: “Распни Его!”

Посмотрите, какой большой трагизм в том, что человек сначала может восхвалять, а затем хулить Господа. Этот момент присутствует в каждом человеке. Евангелие дает нам это почувствовать и увидеть — как не нужно и как правильно строить человеческие отношения и отношения с Богом.

Подготовка к празднику Входа Господня в Иерусалим

Для того, чтобы подготовиться к любому празднику, в том числе и ко Входу Господнему в Иерусалим, нужно начать менять свою жизнь. Например, если человек хочет отпраздновать тот или иной христианский праздник, он может по-настоящему почувствовать его только во время богослужения, потому что в это время он услышит и смысл праздника, и его объяснение.

Как мы читаем в Евангелии, Господь призывает каждого из нас принимать Тело и Кровь Господни. Он говорит: если будете есть Мое Тело и пить Мою кровь, то будете иметь жизнь вечную, и Господь пребудет в нас. То есть речь идет о Таинстве Евхаристии. Конечно, чтобы изменить свою жизнь, нужно исповедаться, признать перед Богом свои грехи. Тогда христианин по-настоящему будет на этапе готовности к празднику. Дальше он продолжается в храме между верующими, а потом — в семье. Мы услышали в Евангелии добрую весть, доброту, любовь, кротость, все, что должно быть присуще христианину. И мы должны не просто послушать это, а воплощать в жизнь конкретными делами в семье и в окружении.

