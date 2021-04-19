Тарифы на газ в Украине с 1 мая будут годовыми. Из-за ситуации на европейских рынках, стоимость одного кубометра может подскочить с около 7 до 12 гривен.

Такой прогноз озвучил президент ассоциации «Недропользователи Украины» Роман Сторожев, передает Kosatka.media.

По его словам, ситуация на рынке Европы свидетельствует о том, что, скорее всего, европейские поставщики не будут в таких объемах, как в прошлом году, закачивать газ в украинские хранилища.

«Плюс холодный апрель отсрочивает начало закачки газа в европейские хранилища», – отметил эксперт.

По его прогнозу, низких цен на газ, как в прошлом году, не будет: «Рыночная цена на природный газ будет достаточно высокой. Таким образом годовой продукт будет достаточно дорогим. Может не 12 тыс. грн, но где-то близко».

Он отметил, что для независимых поставщиков, которые хотят продавать газ населению, нужно, чтобы цены на их годовые тарифы были максимально приближены к рыночным. Заключить контракт с Нафтогазом они смогут, только передав ему EIC-коды конкретных потребителей, чтобы исключить возможность продажи газа «налево» с наценкой. Эксперт уточняет, что у новых поставщиков баз с такими кодами нет. Не имея возможности опираться на ресурс Нафтогаза, такой поставщик должен или устанавливать рыночный тариф, чтобы иметь прибыль, либо сознательно идти на убытки, чтобы просто зайти на рынок.

Как сообщалось ранее, с мая в Украине цена на газ возрастет до 7,5-8 грн, и такой тариф будет действовать 12 месяцев. При этом, как известно, обычно летом цена на газ падала (составляла приблизительно 4-4,5 грн за куб), но теперь годовой тариф будет сформирован на основании зимних цен. Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко говорил, что годовой тариф на газ формируется на основании тех цен, которые были за предыдущие полгода. Сейчас фактически украинцам предлагают годовой тариф, сформированный на тарифах на газ на пике цены.

Ранее и другие эксперты говорили, что из-за годовых тарифов украинцы будут переплачивать за газ.