В Украине планируют увеличить выплату при рождении ребенка до 50 тысяч гривен. На сегодняшний день, молодые родители получают выплату в размере 40 тысяч гривен.

Соответствующий законопроект разработало Министерство социальной политики.

Однако, даже если документ будет оперативно рассмотрен и принят, дополнительные деньги украинские семьи получат не ранее 2022 года.

На сколько и когда могут вырасти выплаты при рождении ребенка

Сегодня выплата при рождении ребенка составляет 41 280 грн, сразу выплачивается 10 320 грн, а остальные деньги семья получает в течение 36 месяцев равными частями (по 860 грн ежемесячно).

Чиновники хотят повысить размер пособия, поскольку его размер не пересматривался с июля 2014 года.

с 2022 года при рождении первого и каждого последующего ребенка оказывать помощь в размере 50 тыс. грн. Единовременная выплата будет составлять 25% от суммы (12 500 грн), а остальные деньги будут выплачивать в течение следующих 36 месяцев равными частями (1 041 грн).

с 2023 года проводить ежегодную индексацию выплат (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).

Если документ будет принят, автоматически увеличится и выплата в случае усыновлении ребенка, ведь она устанавливается на уровне размера помощи при рождении.

Также, в законопроекте остается помощь в виде «пакета малыша», который полагается в течение 30 дней после родов.

«Пакет малыша прикреплен к минимумам на детей. То есть с повышением выплат он не станет меньше. Разве что нужно будет вносить изменения в закон, но вряд ли Верховная Рада согласится ухудшать состояние. Это разные типы помощи. Деньги есть деньги, а «пакет малыша» это страховка, что после родов и до одного года есть базовый набор для ребенка», – отметила нардеп Евгения Кравчук.

В то же время, правительство приняло ряд решений по упрощению порядка предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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